¿Una condición mental atenúa la responsabilidad de una madre que abandona a un recién nacido?

El caso de la mujer que abandonó a su hija recién nacida en una bolsa cerca de un camión, genera muchas dudas sobre las motivaciones, pero también sobre lo que establece la legislación sobre hechos como este.

La investigación está en manos de autoridades judiciales de Heredia y la menor bajo el resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

¿Qué sucederá con la mujer? ¿Tendría alguna condición mental especial cuando dejó a la bebé abandonada? De ser así, ¿puede eso atenuar una eventual sanción?

Los posibles delitos

La negación del embarazo o la psicosis posparto son condiciones que podrían motivar al abandono sin que medie dolo, pero estas deben demostrarse. (Shutterstock/Shutterstock)

Antes de explorar los probables atenuantes por salud mental, es bueno tener claros los posibles delitos en una situación así.

Según Campos, el artículo 113 del Código Penal prevé uno llamado Homicidio Especialmente Atenuado, que impone de uno a seis años de prisión a “la madre de buena fama que, para ocultar su deshonra, diere muerte a su hijo dentro de los tres días siguientes a su nacimiento”. A este delito también se le conoce como infanticidio.

Para esto, deben cumplirse tres requisitos:

La mujer debe tener “buena fama”

La muerte debe llevarse a cabo únicamente con la finalidad de ocultar la deshonra.

El deceso debe ocurrir en los primeros tres días de nacido.

Si esto no se cumple, se trata de homicidio calificado, y su pena va de 20 a 35 años.

Sin embargo, a criterio de Campos, esto está desactualizado, ya que en esta época difícilmente una mujer va a ser juzgada por quedar embarazada siendo soltera. En la década de 1970, cuando el código fue promulgado, sí era normal que una mujer fuera mal vista por la sociedad y esto pudiera afectar su salud mental.

Si el bebé es abandonado, por las características de dependencia a la madre, se trata de tentativa de homicidio. Esta pena puede ser disminuida sin límite, a criterio del juez.

Estas condiciones presuponen dolo, aunque atenuado. ¿Qué sucede si hay algún trastorno mental que impida actuar de forma ecuánime?

Condiciones mentales que influyen en abandono a un bebé

Zúñiga comentó que son varias las condiciones de salud mental que pueden influir. No obstante, ella piensa que la mujer herediana pudo haber sufrido negación al embarazo.

La especialista aclaró que esto no es un diagnóstico oficial en los manuales de Psiquiatría, pero sí se ve en la práctica.

¿En qué consiste? La mujer no sabe que está embarazada. Muchas llegan al hospital por un dolor abdominal, pero en realidad estaban en labor de parto. O dan a luz en lugares y condiciones no adecuadas.

“Al no darse cuenta de que está embarazada, no lleva control prenatal. Y esto predispone a una serie de consecuencias. Cuando se produce el parto entran en un estado disociativo. Pierde el contacto con la realidad, no sabe qué está pasando. Y de repente tiene a su bebé en un baño, en la casa, en la calle. Y es algo tan impactante para su psique que puede dejar al bebé ahí o en otro lugar, o incluso la consecuencia peor, el infanticidio”, manifestó.

Esto también se explica porque en el embarazo no solo hay cambios físicos. La conciencia de una vida en gestación trae cambios psicológicos que preparan a la madre. Cuando esto se desconoce, esta fase no se desarrolla, “se ve como algo externo. Y esto aumenta el riesgo de abandono”, dijo Zúñiga.

No hay un perfil específico. Se ve en mujeres de cualquier edad, estrato socioeconómico, o escolaridad. Puede estar en una relación de pareja estable o no.

No obstante, sí hay características comunes:

Por su contextura física no se ven los cambios físicos del embarazo, no se ve el abdomen abultado o la típica “pancita”.

Muchas tienen trastornos de la menstruación o por la forma de tomar anticonceptivos no es raro ver varios meses pasar sin menstruar. O menstrúan durante el embarazo.

Vienen de familias donde no se habla de sexualidad o es tabú.

Como no han llevado control prenatal, los hijos tienen mayor riesgo de ser prematuros. Esto predispone a menor peso al nacer, más infecciones y pulmones faltos de maduración.

La mayoría de estas madres no tiene una condición de salud mental. Sin embargo, si tienen algún trastorno psiquiátrico de base su pronóstico podría empeorar.

En cualquiera de los casos, si se trata a tiempo, hasta un 85% de las mujeres establece un vínculo adecuado con su bebé y no hay consecuencias a largo plazo en salud mental.

La menor encontrada en Heredia fue puesta en una cobija para poder darle calor. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Otro fenómeno es la ocultación del embarazo, algo muy diferente de la negación. En este caso, la mujer sí sabe que está embarazada, pero por alguna circunstancia no quiere que se sepa y no va a control prenatal.

“Podrá tener causas, ser víctima de violencia, que sea un embarazo no deseado, pero ahí sí hay conciencia”, destacó.

También existe la psicosis posparto, un fenómeno que se ve en una o dos de cada 1.000 mujeres. Ahí se pierde el contacto con la realidad: tienen alucinaciones, creencias infundadas (“mi hijo es un demonio”) y sienten que les ordenan hacerles daño.

“Es una emergencia psiquiátrica, hay que actuar de inmediato, por lo general se requiere internamiento y dar tratamiento antipsicótico”, destacó la profesional", destacó.

¿Estas condiciones mentales influyen en el resultado legal?

La respuesta es tan variada como casos pueden darse, pero hay situaciones en la que una mujer puede ser inimputable.

“Estas cosas pueden suceder sin que medie intencionalidad”, resumió la psiquiatra.

Para Campos, si existieran razones médicas que determinen disminuciones en la capacidad de conocer la ilicitud de un hecho podría estarse ante un posible caso de inimputabilidad o de imputabilidad disminuida. Lo anterior podría exonerar a la madre de responsabilidad penal (cárcel) por falta de culpabilidad.

Zúñiga amplió: “cuando hay una alteración de la capacidad del juicio yo no soy capaz de diferenciar las consecuencias reales de mis actos. Actúo en función de una visión distorsionada de la realidad. No se ven las consecuencias. En ese caso, la persona sería inimputable”.

Sin embargo, Campos advirtió que en estos casos no se descarta que pueda imponérsele una medida de seguridad, como “un internamiento hospitalario o que reciba tratamientos mentales o de otra naturaleza”.

En Costa Rica hay antecedentes de negación de embarazo. En 2021, se anuló una sentencia a una mujer que dejó a su bebé en una sucursal de Bancrédito, donde dio a luz en 2016. Ella nunca tuvo síntomas, su estómago no creció y su menstruación le venía de forma regular.

En el mundo, se han dado casos de psicosis posparto. Tal vez uno de los más famosos es el de Andrea Yates, en Estados Unidos. Ella adujo demencia por haber ahogado a sus cinco hijos, de entre 7 años y seis meses. Su condena pasó de cadena perpetua a estar en un hospital psiquiátrico.

El desconocimiento también juega en contra. La negación del embarazo en minutos u horas, y luego se actúa “normal”, por lo que sería más fácil que la sociedad la juzgue e inculpe.

En la psicosis, en cambio, pueden pasar varios días con síntomas y por eso es más fácil determinar incapacidad mental.

“Necesitamos hablar de esto. Saber que existe. Conforme conozcamos vamos a acompañar mejor a la mujer y al bebé y a minimizar el riesgo de que esto suceda”, concluyó Zúñiga.

Colaboró la periodista Vanessa Loaiza