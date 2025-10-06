Sucesos

Un muerto y dos heridos graves deja balacera en Tamarindo

Hombre murió y dos personas quedaron gravemente heridas en una balacera ocurrida la madrugada de este lunes en Tamarindo

Por Juan Fernando Lara Salas
El suceso este lunes ocurrió en Tamarindo, en el distrito de Santa Cruz en Guanacaste (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)







Balacera en TamarindoHeridos por arma de fuego GuanacasteHomicidio Santa Cruz
Juan Fernando Lara Salas

