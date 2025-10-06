Un muerto y dos heridos graves deja balacera en Tamarindo

El suceso este lunes ocurrió en Tamarindo, en el distrito de Santa Cruz en Guanacaste (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Una persona murió y dos más resultaron gravemente heridas la madrugada de este lunes tras un ataque a balazos ocurrido en Tamarindo, en el distrito de Santa Cruz, en Guanacaste.

El suceso se registró a la 1:51 a. m., según el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, que despachó dos unidades básicas para atender la emergencia.

En el lugar, los socorristas encontraron a tres personas heridas por arma de fuego.

Dos de ellas, un hombre y una mujer adultos, fueron trasladadas en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz, mientras que un hombre adulto fue declarado sin signos de vida en el sitio.

De momento, las autoridades judiciales se mantienen en el lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinará las circunstancias y el posible móvil del ataque.

