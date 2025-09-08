Un muerto y cuatro heridos en tiroteo a vivienda en Ciruelas de Alajuela

El incidente ocurrió en la urbanización Santa Fe, en Ciruelas de Alajuela. El OIJ recibió el reporte a las 11:53 p. m. del domingo.

Una balacera en Ciruelas de Alajuela, la noche de este domingo, cobró la vida de un hombre de 25 años, de apellido Díaz, y dejó a cuatro personas heridas con impactos de bala, incluyendo un menor de edad.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el reporte a las 11:53 p. m. de este domingo. Los agentes judiciales indicaron que el incidente ocurrió en la urbanización Santa Fe, en una vivienda donde se encontraban reunidas varias personas.

Minutos antes de la medianoche, dos individuos en una motocicleta dispararon, en reiteras ocasiones contra la vivienda y luego se dieron a la fuga.

Los heridos fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital San Rafael, de Alajuela. Díaz fue declarado muerto minutos después de su ingreso y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para su autopsia.

Los cuatro heridos permanecen en el centro médico bajo observación. Se trata de dos hombres de 27 años, de apellidos Jiménez y Palacios; una mujer de 20 años, de apellido Guevara; y un hombre de 16 años.

Los agentes judiciales investigan los hechos y buscan dar con los hombres que se dieron a la fuga.