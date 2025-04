Un mes de incertidumbre: Desaparición de Mauricio Chavarría sigue sin respuestas claras

Este 26 de abril se cumplió un mes y una semana desde la desaparición de Mauricio Chavarría Velásquez, un hombre de 32 años originario de Puntarenas, quien desde hace dos años vivía en San Ramón, Alajuela. La desaparición es extraña para a su familia, amigos y compañeros de trabajo, que aún esperan respuestas.

“Lamentablemente no tenemos ninguna noticia ni novedad sobre Mauricio o las acciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, dijo su tía Eugenia Bustamante al ser consultada por este medio.

Mauricio se trasladó a San Ramón, tras recibir una oportunidad laboral en una tienda de artículos tecnológicos. Su familia lo describe como un hombre reservado, responsable y extremadamente comprometido con su trabajo, lo que hace que su desaparición sea aún más desconcertante.

Mauricio Chavarría está desaparecido desde el 20 de marzo pasado. (Cortesía/cortesía)

El 20 de marzo salió de su empleo a las 6 p.m. y, según sus allegados, no regresó a su apartamento ni volvió a ser visto. La ausencia de Mauricio al día siguiente en su trabajo fue el primer indicio de que algo no estaba bien. A pesar de los esfuerzos por contactarlo, no lograron obtener respuesta.

La incertidumbre creció cuando se descubrió que Mauricio había publicado en redes sociales un anuncio el 9 de marzo, en el que ofrecía a la venta su vehículo, un BMW. Esta publicación levantó dudas entre los familiares, quienes se cuestionan si pudo haber pactado una cita con un comprador la noche de su desaparición. Sin embargo, no hay evidencia que confirme este hecho, lo que ha generado más interrogantes sobre las circunstancias que rodean el caso

El 6 de abril, las autoridades encontraron un vehículo incendiado en las cercanías del río Barranca, en San Jerónimo de Esparza. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente que se trate del automóvil de Mauricio, la familia aseguró que las características del vehículo calcinado coinciden con las de un BMW gris claro, placa CBD 702, que él conducía.

LEA MÁS: Aparece quemado auto BMW de Mauricio Chavarría, joven desaparecido hace 22 días

Además, las cámaras de seguridad captaron el vehículo en ruta hacia Esparza, y la última señal del teléfono móvil de Mauricio fue detectada en las cercanías de Boca Barranca.

Nunca volvió al apartamento

El dueño del apartamento donde Mauricio residía mencionó que la noche del jueves 20 de marzo notó que el vehículo de Mauricio no estaba estacionado.

Así mismo, surgieron versiones de testigos que aseguran haberlo visto en diferentes lugares, como Agua Zarcas, San Carlos, y Berlín de San Ramón, no obstante, esto no ha sido confirmado.

En redes sociales, también se ha hablado de un posible vínculo con actividades como el transporte privado, ya que una mujer reportó haber recibido un servicio de transporte de un hombre con características similares a las de Mauricio.

Si alguien tiene información sobre este caso, puede brindar información a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645.