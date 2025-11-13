Un hombre fue asesinado dentro de su finca avícola en Río Cuarto: OIJ pide ayuda para resolver el caso

Carlos González Rodríguez, de 52 años, fue asesinado de dos disparos dentro de su propia granja avícola en La Colonia, Río Cuarto, en las cercanías del límite cantonal con Sarchí, en Alajuela.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio del 2024, a eso de las 11 a. m. Más de un año después del crimen, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa sin tener claridad sobre los hechos que ocurrieron en esa finca.

De acuerdo con el informe policial divulgado el día del homicidio, tras el ataque, el empresario fue trasladado por sus colaboradores en un vehículo particular hasta el centro de Río Cuarto, donde pasó a una ambulancia que lo llevó a la Clínica de Aguas Zarcas y luego al Hospital San Carlos, donde falleció.

497. Sospechosos De Homicidio En Rio Cuarto, Alajuela.

Este miércoles, la Policía Judicial detalló que los autores del hecho habrían tenido conocimiento previo y dominio de la finca donde se perpetró el homicidio, un sitio remoto, en una zona de difícil acceso y poco transitada.

Esto les habría permitido ingresar hasta donde se encontraba González, ejecutarlo a plena luz del día y huir sin ser detectados.

Desde entonces, el OIJ ha realizado una serie de diligencias técnico-científicas, como la recreación de los hechos con la participación de un equipo colegiado de peritos. Según explicó la entidad, se logró obtener prueba que vincularía a los sospechosos con el crimen.

Los agentes judiciales solicitaron la colaboración de la ciudadanía para esclarecer los hechos. Si tiene información de relevancia para el caso, puede comunicarse a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.