Tribunal dicta sentencia contra femicida de Selena López

El femicida de Selena López, Noel Enrique Calderón Morales, recibió su sentencia el 25 de marzo en los Tribunales de Alajuela. Los jueces acreditaron que el sujeto fue el único responsable de asfixiar a la joven dentro de su propia casa, en Santa Eulalia de Atenas, en julio del 2025.

El juicio por el femicidio de Selena inició el pasado 16 de marzo, ocho meses después del crimen. Tras el debate, el Tribunal determinó una pena de 30 años de cárcel para Calderón y se apartó de la solicitud del abogado querellante, Gregorio Briglia, y del Ministerio Público de aplicarle la pena máxima por este delito, que es de 35 años.

Por su parte, Briglia celebró la condena contra el sujeto.

Miguel Ángel López, padre de Selena, acude a los Tribunales de Alajuela al juicio por el femicidio de su hija. (Cortesía/Cortesía)

“Es una pena que, si bien es cierto no es la pena mayor, esta representación y los familiares estamos conformes, porque viene a marcar un antecedente muy importante para este tipo de criminalidad”, dijo Briglia a este medio.

“Existió un ciclo de violencia doméstica, patrimonial, psicológica y física y termina con la muerte de Selena. Es lo que hace que el Tribunal sentenciador no imponga la pena mínima e imponga 30 años de prisión”, añadió.

Para la familia, el resultado significa un logro, pues inicialmente mantuvieron un proceso de negociación con el defensor de Calderón para tramitar el caso mediante un procedimiento abreviado, y el ahora condenado accedió a hacerlo por una condena de 20 años de prisión; sin embargo, la familia declinó la propuesta.

Finalmente, el Tribunal se decantó por los 30 años. De acuerdo con el abogado querellante, los juzgadores determinaron que no hubo ensañamiento en el homicidio, como sí sucedió recientemente en el caso de Nadia Peraza.

Pese a ello, se apartaron de la pena mínima porque durante el contradictorio se evidenció que Selena fue víctima de violencia.

En calidad de testigos, los allegados de la joven narraron que ella sufrió violencia patrimonial, física y psicológica. Noel Enrique, quien vivía en su casa, en apariencia le exigía que le comprara droga por semana y, si ella no lo hacía, él respondía con aparentes crisis emocionales.

A ello se sumaron insultos, ataques a su autoestima y moretones en su cuerpo, que sus compañeros de trabajo recordaron haber visto cuando ella llegaba a laborar.

Selena tenía 26 años cuando fue asesinada y trabajaba en Coopetransatenas. Sus compañeros la recuerdan leal, cariñosa, honrada y trabajadora; una joven con sueños y anhelos. En tan solo cuatro años, había alcanzado su independencia y quería convertirse en contadora.