Sucesos

Tribunal dicta sentencia contra femicida de Selena López

Selena López tenía 26 años cuando fue asesinada dentro de su propia casa, en Atenas, por quien entonces era su pareja

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Por Natalia Vargas
Femicidio de Selena López
Selena López trabajaba en Coopetransatenas y soñaba con ser contadora. (Cortesía/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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