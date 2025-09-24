Tribunal costarricense dicta medida contra José Villalobos, sexto extraditable

El Tribunal Penal de San José ordenó la detención provisional con fines de extradición del sexto costarricense requerido por otro país. Se trata de José Villalobos López, alias Boligoma, de 31 años y vecino de Golfito.

De acuerdo con el tratado bilateral entre Costa Rica y Panamá, Villalobos deberá permanecer bajo detención provisional durante los próximos 30 días, mientras avanza el proceso de extradición al país vecino.

Alias Boligoma fue arrestado el pasado 22 de setiembre por las autoridades costarricenses, a solicitud de Panamá. En ese país enfrenta un proceso por tráfico de drogas que se remonta al 2016, cuando fue aprehendido en aguas panameñas a bordo de la embarcación María de Los Ángeles II, la cual transportaba 500 paquetes de cocaína.

Esta es la primera vez que las autoridades panameñas solicitan la entrega de un costarricense para que enfrente a la justicia en su territorio. Desde mayo, cuando los diputados aprobaron una reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses —de nacimiento o naturalizados— reclamados por cargos de narcotráfico o terrorismo en otros estados, cuatro han sido solicitados por Estados Unidos y uno por Italia.

Además de Villalobos, en el país se tramitan las extradiciones de cinco costarricenses más: el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, el exconvicto Edwin López Vega; así como los sospechosos de narcotráfico Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, Jordie Picado Grijalba, alias Noni y Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas.

Los primeros cuatro son requeridos por el gobierno de los Estados Unidos y el último por autoridades italianas.