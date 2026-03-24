Sucesos

Tribunal absolvió a exdiputado Leonel Villalobos por intentar ingresar con un celular a la cárcel de mujeres: ‘No existió mala intención’

Villalobos fue arrestado el 23 de noviembre del 2025 y luego quedó en libertad con medida cautelar de no acercarse al centro penal

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Por Natalia Vargas
Exonerado Leonel Villalobos
Exonerado Leonel Villalobos







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Leonel VillalobosabsolutoriaFlagranciacelular en centro penal
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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