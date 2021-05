1 de 2

colisi—n que ocurri— la madrugada de este jueves en el sector de Para’so de Esparza. El incidente se dio a las 5:15 a.m. y resultaron tres personas heridas las cuales fueron trasladadas al hospital Monse–or Sanabria de Puntarenas, con golpes de consideraci—n. Las fotos se tomaron entre las 5:30 a.m. y 6:00 a.m. Maykel Ramos Solano (en la camilla) y Yessenia Araya Uma–a (de cuclillas), quienes viajaban en el Elantra y resultaron heridos.