Tres personas detenidas por supuesto tráfico de personas en Guanacaste

Las tres detenciones se realizaron el viernes en la noche por la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la noche de este viernes a tres personas como sospechosas del presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ ejecutó dos allanamientos en Belén de Carillo, Guanacaste, donde también se decomisaron otros materiales relacionados con el trabajo de los sospechosos.

Los detenidos son una mujer de apellido Valerio, de 27 años y de nacionalidad dominicana; otra mujer de apellido Moronta, de 30 años, también de nacionalidad dominicana; y un hombre de apellido Cruz, de 35 años.

En el operativo también se decomisaron seis teléfonos, ocho tarjetas SIM, tres tarjetas microSD, tres pasaportes $721 y ¢9,8 millones en efectivo.

El OIJ decomisó ¢9,8 millones de los sospechosos de trata de personas. (OIJ/OIJ)

Los hechos con los que se vincula a estas personas con la explotación sexual datan desde diciembre de 2024 en Liberia, Guanacaste. Meses después, varias informaciones confidenciales dieron inicio a una investigación.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para continuar con el proceso.