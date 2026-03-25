Tres personas atendidas tras fuga de gas en clínica de Alajuela

Bomberos atendió la fuga de gas en una clínica de Alajuela

Tres personas fueron valoradas por los cuerpos de emergencia la mañana de este miércoles tras reportarse una fuga de gas en la clínica obstétrica Cristina Rodríguez, ubicada en las cercanías del parque Juan Santamaría, en Alajuela.

Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, la alerta se recibió a las 8:12 a. m. El incidente se originó en un cilindro de dióxido de carbono (CO2) de 20 libras, el cual presentó un fallo en su válvula dentro del consultorio médico.

“Por seguridad de los ocupantes del establecimiento, se realizó una liberación controlada del producto”, explicaron las autoridades.

Bomberos atendió la fuga de gas en una clínica de Alajuela (Bomberos/Cortesía)

Al sitio se desplazaron una unidad extintora de la Estación de Alajuela, una unidad especializada en Materiales Peligrosos y una ambulancia de soporte avanzado de vida. Afortunadamente, ninguna persona resultó afectada.

“A nuestra llegada se ubicaron tres personas dentro de la clínica, las cuales fueron valoradas y no requirieron traslado a un centro médico. Se coordinó con la unidad de materiales peligrosos para el control de la fuga", detalló Ronny Rodríguez, vocero de Bomberos.

Cerca de las 9:00 a. m., la situación fue declarada como bajo control.