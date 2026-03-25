Sucesos

Tres personas atendidas tras fuga de gas en clínica de Alajuela

El Cuerpo de Bomberos atendió una fuga de dióxido de carbono en una clínica obstétrica, en Alajuela.

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Por Yucsiany Salazar
Bomberos atendió la fuga de gas en una clínica de Alajuela
Bomberos atendió la fuga de gas en una clínica de Alajuela (Bomberos/Cortesía)







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Fuga de gasAlajuelaBomberos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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