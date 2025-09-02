Sucesos

Tres incendios en tres horas: Bomberos llama a reforzar medidas de precaución

Por el momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas

Por Natalia Vargas

En apenas tres horas, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atendió tres incendios en estructuras durante la mañana de este martes. Usualmente, la institución responde a un incendio estructural cada ocho horas; sin embargo, hoy se registra uno cada dos horas y media.








