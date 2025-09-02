Tres incendios en tres horas: Bomberos llama a reforzar medidas de precaución

En apenas tres horas, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atendió tres incendios en estructuras durante la mañana de este martes. Usualmente, la institución responde a un incendio estructural cada ocho horas; sin embargo, hoy se registra uno cada dos horas y media.

El primer siniestro ocurrió a las 4:47 a. m. en Corredores, Puntarenas, detrás del City Mall de Canoas. Al llegar al sitio, los bomberos encontraron una vivienda de 80 metros cuadrados completamente consumida por las llamas.

La segunda emergencia se reportó poco después en una estructura de 80 metros cuadrados en Upala, Alajuela, ubicada 25 metros al oeste de la biblioteca pública. El fuego también destruyó la edificación en su totalidad.

El tercer incidente se registró en San Juan Grande de Esparza, Puntarenas, donde una vivienda de 60 metros cuadrados estaba ya totalmente calcinada al arribo de los bomberos.

Por el momento no se reportan personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, ante el aumento de incendios estructurales, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a la población para instalar detectores de humo en las viviendas, elaborar un plan familiar de emergencias, asegurar una salida adicional y realizar mantenimiento preventivo del sistema eléctrico al menos cada cinco años.