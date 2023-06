Tres funcionarios de Seguridad exonerados por pérdida de lancha de Guardacostas

Tres funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública fueron exonerados, tras varios meses de investigación, luego de que se les señalara por su supuesta responsabilidad en el extravío de una lancha del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) valorada en $240.000, cerca de ¢131 millones.

El incidente ocurrió el 13 de marzo del 2019 en el Pacífico norte, donde se realizaba una operación de búsqueda de buques atuneros ilegales. Meses después, se le instauró un procedimiento disciplinario a los funcionarios Carlos Alvarado Valverde, asesor legal del SNG que estaba en la operación; Milton Alvarado Navarro, comisionado de Fuerza Pública y en aquel entonces director interino del SNG; y Elías Mora Badilla, capitán de esa embarcación.

A ellos se les imputaban faltas graves por la pérdida del navío, pues el mismo estaba siendo remolcado por otro barco, a pesar de que eso lo excluía de la posibilidad de póliza. Además, los señalaron por aparentemente no haber buscado la lancha lo suficiente y por intentar ocultar lo ocurrido, según denunció a La Nación el director del SNG, Martín Arias, en junio del 2022.

No obstante, el Órgano Director del Procedimiento del Ministerio de Seguridad, encargado de analizar asuntos disciplinarios, concluyó que ninguno de los tres tuvo culpa en el incidente del 2019. Las recomendaciones fueron enviadas el 23 de marzo pasado al Consejo de Personal, oficina a cargo de resolver estos casos, la cual acogió el veredicto el 10 de mayo.

Una embarcación como esta, modelo Patrullero 380 y de 13 metros de longitud, se perdió en aguas del Pacífico Norte. Imagen con fines ilustrativos cortesía del MSP.

“Este Órgano Director estima procedente recomendar al Consejo de Personal, exonerar de responsabilidad disciplinaria a los encausados Milton Alvarado Navarro, Carlos Fernando Alvarado Valverde, y Elías Mauricio Mora Badilla en cuanto a las faltas intimadas e imputadas en el presente procedimiento administrativo disciplinario, por tenerse la certeza de que no las cometieron”, indica el documento.

La pérdida de la lancha, según la misiva, se debió a un hecho de fuerza mayor, pues todos los testigos coincidieron en su relato sobre el alto oleaje y los fuertes vientos que provocaron que se reventara el cabo y la embarcación se soltara.

La investigación preliminar señaló a Alvarado Navarro, actual director de la Fuerza Pública de Cartago, como responsable de dar la orden de llevar la lancha remolcada, pero se constató que esta práctica es común dentro de Guardacostas, y necesaria por si hay que perseguir navíos sospechosos.

Cuando la lancha se soltó, el capitán pidió ayuda a las estaciones de Guardacostas en Flamingo y Puerto Mora, pero nadie salió al mar debido a las malas condiciones del tiempo. El oficial Davis Herrera, con equipo de nadador, se lanzó al agua, logró sujetar el cabo y lo unió a la embarcación, sin embargo, se volvió a soltar. También se hizo una búsqueda aérea, sin resultados.

Ante la imposibilidad de recuperar la lancha, Alvarado Valverde y otros dos tripulantes firmaron el informe de accidente llamado Vuelco y Desaparición de la Embarcación SNG 38-19.

Uno de los principales asuntos investigados era la pérdida de la póliza de la lancha, debido a que iba remolcada, condición no incluida en el seguro del Instituto Nacional de Seguros (INS).

A Alvarado Valverde, como asesor legal, le atribuyeron “posible negligencia” por no impugnar la decisión del INS, pese a que luego se determinó que a él no le correspondía tal responsabilidad.

El Órgano Director acreditó que esta era “una competencia directa del Departamento Administrativo de la Dirección General de Guardacostas, además quedó evidenciado que el mismo (Alvarado Valverde) solamente rindió un criterio subjetivo no vinculante que le solicitó el Director de Guardacostas de ese entonces”.

También se señaló una “mala o inexistente comunicación” del Departamento Administrativo del SNG con directores y capitanes, al no avisarles sobre las condiciones de la póliza.

Asimismo, al asesor legal le habían atribuido ser el jefe de misión de la embarcación, y por lo tanto responsable por no haberla buscado lo suficiente.

Al respecto, la conclusión fue que ninguno de los nueve testigos indicó que Alvarado fuera jefe de misión, y de todas formas la máxima autoridad la tenía el capitán, Mora Badilla, quien también quedó exonerado porque ni él pudo haber evitado que las altas olas se llevaran la lancha.

“Como se ha venido exponiendo, es cierto que el servidor Mora Badilla era el capitán de la embarcación SNG 38-19, no obstante, causas de fuerza mayor como lo expuesto en el informe de Accidente llamado Vuelco y Desaparición de la Embarcación SNG 38-19 acaecido el día 23 de marzo de 2019, fueron ratificadas por la mayoría de testigos el día de la comparecencia”, apunta el informe.

A los tres funcionarios se les cuestionó dejar el navío a la deriva, a pesar de existir garantía de fábrica de que ese modelo no se hunde y podía ser recuperado. Luego, en una búsqueda se encontraron dos asientos y tres motores extraviados, usados por pescadores de la zona.

Sin embargo, el Órgano Director estableció que la lancha se había partido en dos, lo que provocó su hundimiento.

Se detalló que “el hecho que aparecieran partes de la embarcación no debe tenerse como una evidencia de abandono de la embarcación por no ser rescatada, es un hecho circunstancial, propio de la naturaleza que por el oleaje, el mar a posteriori ‘devuelva’ objetos, y no debe ser aceptado como una consecuencia de la supuesta negligencia”.

‘Se hizo una enorme cacería de brujas’ Copiado!

En declaraciones a La Nación, el asesor legal Alvarado Valverde afirmó que en esta investigación “se hizo una enorme cacería de brujas, cuando no había brujas”. Añadió que su reputación se vio afectada en gran manera cuando el caso trascendió, y que por ser un asunto disciplinario este no debió haberse ventilado a nivel mediático.

“Usted no tiene una idea de la victimización que sufrí yo con personas que siempre me han considerado lo que yo soy, un funcionario recto y serio, con que yo ando dejando lanchas abandonadas y después me hago el tonto, y eso no es cierto”, declaró el abogado.

Alvarado Valverde afirmó que él habló con los otros dos investigados, y que todos manifestaron sentir un alivio tras el resultado.

La Nación pidió una reacción del SNG a la oficina de prensa de Seguridad, sin embargo, al cierre de edición solo se señaló que la solicitud estaba en trámite con el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller.