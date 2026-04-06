Sucesos

Tres años sin Keibril: una herida abierta y nuevos detalles que reavivan el caso

Los periodistas costarricenses Ronald Moya Chacón y Rodolfo Martín Obando recopilan en un libro las voces y las nuevas revelaciones que mantienen vigente la desaparición de Keibril

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Por Natalia Vargas
Keibril lleva tres años desaparecida y las autoridades presumen que está fallecida.







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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