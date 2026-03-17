Sucesos

Trasladan a niña de tres años por vía aérea tras accidente en Peñas Blancas

Menor resultó herida tras colisión entre vehículo liviano y un camión

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El traslado se realizó la mañana de este martes 17 de marzo.
El traslado se realizó la mañana de este martes 17 de marzo. (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidentePeñas Blancas
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.