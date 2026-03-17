Trasladan a niña de tres años por vía aérea tras accidente en Peñas Blancas

El traslado se realizó la mañana de este martes 17 de marzo.

Una niña de tres años fue trasladada de emergencia por vía aérea luego de resultar herida en un accidente de tránsito ocurrido en Peñas Blancas, La Cruz, Guanacaste.

Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los pilotos del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) movilizaron personal médico hasta el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, donde se coordinó la atención de la menor.

Tras estabilizarla, la niña fue trasladada por aire hasta Base Dos del Aeropuerto Juan Santamaría. Desde ese punto, fue remitida de inmediato al Hospital Nacional de Niños para recibir atención especializada.

Carlos Jiménez, director de ese centro médico, confirmó a Telenoticias que la menor presenta un cuadro de politraumatismo, con órganos comprometidos. No obstante, indicó que su manejo es principalmente médico y que su evolución será clave en las próximas horas.