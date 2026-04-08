Sucesos

Tráiler quedó atascado en línea del tren en Heredia y obligó trasbordo de pasajeros

Servicio del tren tuvo un retraso de 15 minutos tras el incidente

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Por Yucsiany Salazar
El incidente causó el retraso de 15 minutos en el servicio del tren.
El incidente causó el retraso de 15 minutos en el servicio del tren en Heredia. (Juan Pablo Sanabria /Juan Pablo Sanabria)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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