Tráiler quedó atascado en línea del tren en Heredia y obligó trasbordo de pasajeros

El incidente causó el retraso de 15 minutos en el servicio del tren en Heredia.

Un tráiler quedó atascado la mañana de este miércoles 8 de abril sobre la vía del tren en Mercedes Sur, en Heredia, lo que obligó a realizar un trasbordo de pasajeros en el servicio ferroviario que se dirigía hacia San José.

Un tráiler quedó entre las líneas del tren en Heredia. (Juan Pablo Sanabria/Juan Pablo Sanabria)

El incidente se registró alrededor de las 8:20 a. m., en las cercanías de la parroquia Dulce Nombre de Jesús, donde el vehículo pesado quedó detenido sobre los rieles, generando una interrupción temporal del paso del tren.

Camión queda sobre la línea del tren en Heredia

Por su parte, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) confirmó que, debido a la situación, el servicio presentó un retraso de aproximadamente 15 minutos.

No se reportaron personas heridas tras el incidente.

Tras el incidente, los usuarios que viajaban en el tren debieron hacer un trasbordo para continuar su recorrido. (Juan Pablo Sanabria/Juan Pablo Sanabria)

*Colaboró en esta información el periodista Juan Pablo Sanabria.