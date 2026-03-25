Trabajador queda atrapado bajo material de construcción en San Ramón de Alajuela

Un hombre resultó herido de gravedad la mañana de este miércoles tras quedar atrapado bajo material mientras realizaba labores de tierra en Tres Marías, en San Rafael de San Ramón, Alajuela.

El incidente fue reportado a las 6:50 a. m., lo que movilizó de inmediato a unidades de la Cruz Roja Costarricense hacia el lugar.

De acuerdo con información preliminar, el trabajador fue cubierto por material, lo que provocó que una de sus piernas quedara prensada.

A la llegada de los equipos de rescate y soporte básico, los socorristas lograron liberar al paciente. Sin embargo, debido a que el hombre se encontraba en paro cardiorrespiratorio, fue necesario iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el sitio.

Por el momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre la evolución de su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas que originaron el accidente.