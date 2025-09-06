Sucesos

Tiroteo en San José deja un hombre muerto y otro herido de bala

OIJ indicó que homicidio se dio en un caserío llamado Los Álamos

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
El hombre que falleció en el tiroteo tenía 42 años, y el herido estaba entre los 30 y 40 años. Imagen con fines ilustrativos (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidiosOrganismo de Investigación Judicial
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.