Tiroteo en San José deja un hombre muerto y otro herido de bala

El hombre que falleció en el tiroteo tenía 42 años, y el herido estaba entre los 30 y 40 años. Imagen con fines ilustrativos

Un tiroteo la noche de este viernes en San José dejó como saldo un hombre muerto y otro herido de bala.

Según reportó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido es de apellido Vargas y tenía 42 años. Él presentaba heridas por arma de fuego en la zona lumbar y en el tórax.

El herido es un nicaragüense de apellido Narváez, de entre 30 y 40 años. Él fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.

El OIJ indicó que los hechos ocurrieron pasadas las 9 p. m. en el caserío Los Álamos, en el distrito Merced.

La investigación preliminar señala que el ahora fallecido llegó al caserío y comenzó a disparar. Esto originó que otras personas dentro de las viviendas respondieran con otros disparos. Producto de estos otros disparos habría muerto Vargas y Narváez habría resultado herido.

El hombre falleció en el sitio y fue trasladado a la morgue judicial.

Los agentes judiciales continúan la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo, determinar la causa específica e identificar a las personas que dispararon.