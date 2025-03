‘Tenemos la fe de que esté bien’: Familia busca colegiala de 13 años desde hace 16 días en Curridabat

Reina Elizabeth Martínez, de 13 años, salió de su casa rumbo al Colegio Técnico Profesional Uladislao Gómez Solano, en La Ponderosa de Tirrases de Curridabat, el pasado 17 de febrero. Iba a su segunda semana de clases. Vestida con su uniforme y cargando su bolso, se despidió de su tía como cualquier otro día. Sin embargo, nunca llegó a su destino y su familia sigue sin respuestas.

Lorena Martínez González, tía de la menor, relató en entrevista con La Nación los últimos momentos en que vio a su sobrina.

“Ella salió lo más normal, como siempre. Me dijo: ‘Tita, ya me voy’. Yo le recordé que siempre mirara a ambos lados antes de cruzar la calle. Me dijo que en diez minutos estaría en el colegio. Ahora tenemos la fe de que esté bien”, narró Martínez.

La distancia entre su casa y la institución educativa es de aproximadamente un kilómetro. No obstante, la joven nunca llegó a clases ese día, según confirmó la familia con los profesores del colegio.

La jovencita fue vista por última vez en Tirrases de Curridabat. (oij/La jovencita fue vista por última vez en Tirrases de Curridabat.)

Sin pistas claras

Reina utilizaba dos caminos para llegar al colegio. Uno pasaba cerca de un precario conocido como El Bosque y el otro era la calle principal. Por ello, la familia ha recurrido a distintos medios para obtener información sobre su paradero, pero hasta ahora no han logrado encontrar imágenes de la menor.

“Fui a preguntarle a una vecina que tiene cámaras, pero me dijo que no graban, solo muestran en tiempo real. Hemos pegado boletas por todos lados”, aseguró la tía.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encabeza la búsqueda y mantiene contacto con el padre de la menor. Sin embargo, hasta el momento no ha informado sobre avances significativos.

“Dicen que están trabajando en el caso, pero no nos han dado más datos”, expresó Lorena Martínez.

“Nunca se había desaparecido”

La familia insiste en que Reina no había mostrado comportamientos inusuales antes de su desaparición.

“Nunca se había ido sin avisar. Uno como padre o tío nunca sabe del todo lo que hacen los jóvenes fuera de casa, pero hasta donde sabíamos, ella no tenía novio ni ningún problema en la casa”, comentó Lorena Martínez.

Sobre posibles conflictos en el hogar, la tía aseguró que la relación con su sobrina era normal.

Reina Elizabeth Martínez, una adolescente de 13 años, desapareció en Curridabat el 17 de febrero mientras iba a clases. Su familia pide ayuda para encontrarla y el OIJ investiga su paradero. (Suministrada para LN/Cortesía para LN)

“Uno regaña a los chicos, pero siempre con palabras que no los hieran. Reina era más cercana a mí y a su papá, hablábamos mucho”, dijo.

La familia sigue solicitando ayuda para encontrar a la adolescente y pide que cualquier información sea comunicada a las autoridades.

El OIJ mantiene la investigación abierta y ha solicitado la colaboración ciudadana. Quienes tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.

Mientras tanto, la familia Martínez no pierde la esperanza de volver a ver a Reina sana y salva. “Solo queremos que regrese a casa”, concluyó su tía.