Temperaturas llegan hasta 39,4 °C en Costa Rica este jueves: así estuvo donde usted vive

El IMN reportó temperaturas de hasta 39,4 °C. Consulte el listado y verifique cómo estuvo el clima en su zona.

Las altas temperaturas dominaron gran parte del país el 9 de abril de 2026, con registros que alcanzaron los 39,4 °C en la estación de Barco Quebrado, en el Pacífico Norte, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El informe muestra que el Pacífico Norte concentró los valores más extremos, con varias estaciones por encima de los 37 °C. Entre ellas destacan Finca La Ceiba (38,1 °C), Asada Sardinal (37,9 °C) y San Mateo (37,9 °C).

En otras zonas del país, las temperaturas también se mantuvieron elevadas. En el Pacífico Central, localidades como Herradura registraron 33,5 °C, mientras que en el Valle Central puntos como UTN Balsa (Atenas) alcanzaron 35 °C, uno de los valores más altos en esa región.

En el Pacífico Sur, los registros también fueron altos, aunque ligeramente inferiores. Sitios como Las Esferas de Osa reportaron 35,2 °C, mientras que Buenos Aires y Ciudad Neily se ubicaron cerca de los 34,9 °C y 34,8 °C, respectivamente.

Por su parte, el Caribe mostró un comportamiento más moderado. Las temperaturas en esta región oscilaron entre 30,7 °C y 28,3 °C, con valores en Puerto Vargas (31,6 °C) y Guápiles (28,3 °C).

Las zonas más frescas se ubicaron en áreas montañosas. El volcán Irazú reportó 10,3 °C, mientras que el volcán Turrialba alcanzó 10,8 °C, lo que confirma el contraste térmico característico del país.

El IMN indicó que estos datos son preliminares y forman parte del monitoreo diario de condiciones atmosféricas.