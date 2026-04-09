Sucesos

Temperaturas llegan hasta 39,4 °C en Costa Rica este jueves: así estuvo donde usted vive

El calor se hizo sentir en todo el país este 9 de abril, con registros altos en varias zonas. Revise el listado completo y descubra cuánto marcó el termómetro en su comunidad

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Por Silvia Ureña Corrales
Atardecer con buen clima sobre San José
El IMN reportó temperaturas de hasta 39,4 °C. Consulte el listado y verifique cómo estuvo el clima en su zona. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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