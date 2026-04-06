Temperaturas bajaron hasta 5,9 °C este lunes en Costa Rica: así estuvo el frío donde usted vive

Cerro de la Muerte registró 5,9 °C el 6 de abril. El IMN reporta bajas temperaturas en zonas altas y contrastes en costas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó temperaturas mínimas bajas en varias zonas del país durante la madrugada del 6 de abril de 2026. Cerro de la Muerte encabezó el registro con 5,9 °C, la cifra más baja del día.

El informe detalla que otras zonas altas también presentaron descensos importantes. Volcán Turrialba marcó 9,6 °C y Rancho Redondo, en Goicoechea, alcanzó 10,1 °C.

En el Valle Central, varias localidades registraron temperaturas por debajo de los 15 °C. Entre ellas destacan Patio de Agua en Coronado con 10,8 °C y La Unión de Cartago con 11,5 °C.

El reporte también evidencia contrastes térmicos en otras regiones. En el Pacífico Norte, estaciones como Liberia y zonas cercanas superaron los 18 °C durante la madrugada, mientras que sectores costeros alcanzaron valores superiores a los 23 °C.

En el Caribe, las mínimas se mantuvieron más elevadas. Limón y zonas aledañas registraron temperaturas cercanas a los 23 °C.