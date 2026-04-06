Sucesos

Temperaturas bajaron hasta 5,9 °C este lunes en Costa Rica: así estuvo el frío donde usted vive

IMN reporta temperaturas mínimas de hasta 5,9 °C en Costa Rica este 6 de abril. Cerro de la Muerte lidera el frío, con descensos también en el Valle Central

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Por Silvia Ureña Corrales
14/06/2024 Autopista General Cañas. Nuevamente fue tarde de lluvia y neblina este viernes, debido a alteraciones en el clima por por el paso de la onda tropical número nueve. Foto: Rafael Pacheco Granados
Cerro de la Muerte registró 5,9 °C el 6 de abril. El IMN reporta bajas temperaturas en zonas altas y contrastes en costas. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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