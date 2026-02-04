Temperaturas bajaron hasta 5,6 °C en zonas altas durante la madrugada de este miércoles 4 de febrero

Cerro de la Muerte registró 5,6 °C este 4 de febrero. Volcanes y el Valle Central también reportaron madrugadas frías, informó el IMN.

La madrugada del miércoles 4 de febrero registró temperaturas mínimas bajas en varias regiones de Costa Rica, según datos del Instituto Meteorológico Nacional. El valor más bajo se reportó en Cerro de la Muerte, con 5,6 °C, durante condiciones propias de la estación seca.

El descenso térmico se concentró en zonas montañosas del Valle Central y áreas volcánicas. En Volcán Irazú la mínima fue de 6,2 °C, mientras que Volcán Turrialba marcó 7,3 °C. En el Valle Central, estaciones como Rancho Redondo y La Unión de Cartago reportaron entre 8,6 °C y 9,7 °C.

Las temperaturas frescas también se extendieron a sectores del Caribe Sur y la zona norte. Juan Viñas alcanzó 12,8 °C, Turrialba llegó a 15,6 °C y Volcán Tenorio registró 15,7 °C. En contraste, las áreas del Pacífico presentaron valores más altos, con 26,4 °C en Herradura, el registro mínimo más elevado del listado.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

El IMN informó que este miércoles se presentará un aumento en las temperaturas diurnas y cielos con poca nubosidad en gran parte del país.

Estas condiciones responden a la salida de la influencia del empuje frío N.° 13, que en días recientes provocó mañanas más frías y mayor presencia de viento.

Durante la jornada, los vientos alisios retomarán su patrón habitual y desplazarán gradualmente los vientos del norte.

Además, la masa de aire frío se retirará de forma paulatina, lo que favorecerá un ambiente más estable y cálido en distintas regiones, especialmente durante las horas de la tarde.