Temperaturas bajaron hasta 5,6 °C en zonas altas durante la madrugada de este miércoles 4 de febrero

El frío se hizo sentir este 4 de febrero en Costa Rica. Conozca dónde bajó más el termómetro, según datos del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Frío y neblina en Cartago
Cerro de la Muerte registró 5,6 °C este 4 de febrero. Volcanes y el Valle Central también reportaron madrugadas frías, informó el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

