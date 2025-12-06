Temperaturas altas y lluvias aisladas en regiones montañosas marcarán este domingo en Costa Rica

Las costas permanecerán mayormente secas y calurosas este domingo, mientras que lluvias aisladas afectarán algunas regiones montañosas en la tarde. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 7 de diciembre el país presentará condiciones influenciadas por la cercanía de la zona de convergencia intertropical, producto del debilitamiento de los vientos alisios en la región centroamericana.

Esta situación permitirá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, lo cual favorecerá un ambiente cálido y nubosidad parcial durante la mañana, así como lluvias dispersas por la tarde.

En el Valle Central se anticipa un amanecer con pocas nubes y temperaturas frescas. Durante la tarde, aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias ocasionales, principalmente en sectores montañosos. En San José, la temperatura mínima será de 17,6 °C y la máxima de 27,3 °C.

La región del Pacífico norte experimentará condiciones soleadas desde la madrugada. La tarde traerá mayor nubosidad, especialmente cerca de las montañas, donde no se descartan lluvias aisladas. Puntarenas registrará una de las temperaturas más altas del país, con 34,5 °C, mientras que la mínima será de 22,9 °C.

En el Pacífico central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día. Se esperan lluvias dispersas en la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 20,2 °C y los 32,6 °C en localidades como Quepos.

El Pacífico sur tendrá condiciones similares, con nubosidad parcial por la mañana y lluvias de corta duración en la tarde. En Golfito, se alcanzarán los 32,9 °C como máxima, con una mínima de 20,7 °C.

En el Caribe norte y sur, la jornada se caracterizará por cielos con pocas nubes desde la madrugada hasta la tarde, cuando se presentará un aumento leve en la nubosidad sin lluvias significativas. En Limón, se prevé una mínima de 22,3 °C y una máxima de 29,9 °C, mientras que Guápiles mantendrá valores entre los 22,1 °C y los 28,5 °C.

La zona norte mostrará estabilidad atmosférica, con cielos parcialmente nublados durante todo el día y sin precipitaciones importantes. En Ciudad Quesada, el termómetro marcará entre 19,9 °C y 26,9 °C.

Según el IMN, las lluvias previstas serán de corta duración, y se concentrarán en sectores montañosos del país, así como en áreas cercanas a la Gran Área Metropolitana. En contraste, las regiones costeras conservarán condiciones secas durante la tarde.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:41 a. m. y la puesta ocurrirá a las 5:15 p. m. La luna saldrá a las 8:22 p. m. y se pondrá a las 8:29 a. m. del día siguiente. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto menguante.

