Temperaturas altas y lluvias aisladas en regiones montañosas marcarán este domingo en Costa Rica

Lluvias serán de corta duración, por la tarde, en sectores elevados, mientras las costas permanecerán mayormente secas y calurosas

Por Jailine González Gómez
10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados
Las costas permanecerán mayormente secas y calurosas este domingo, mientras que lluvias aisladas afectarán algunas regiones montañosas en la tarde. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

