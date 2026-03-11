Temblor de 4.9, con epicentro en Nicaragua, se sintió en varios puntos de Costa Rica

El sismo generado en Nicaragua fue percibido en distintos puntos de Costa Rica.

Un temblor de magnitud 4.9, con epicentro en el sur de Nicaragua, se percibió en Costa Rica a las 10:37 a. m. de este miércoles 11 de marzo.

El sismo tuvo su epicentro 38.8 kilómetros al noroeste de Peñas Blancas de La Cruz de Guanacaste, según reportó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El Observatorio informó de que el sismo tuvo una profundidad de 197.7 kilómetros.

El movimiento telúrico se percibió en distintas zonas del país como Curridabat, La Uruca, Jacó y Esparza, entre otros, según el reporte de usuarios en redes sociales.