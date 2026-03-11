Sucesos

Temblor de 4.9, con epicentro en Nicaragua, se sintió en varios puntos de Costa Rica

Epicentro se ubicó cerca de Guanacaste

Por Yucsiany Salazar
El sismo fue percibido en distintos puntos del país.
El sismo generado en Nicaragua fue percibido en distintos puntos de Costa Rica. (Ovsicori/Ovsicori)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

