Sujetos huyen durante allanamiento en Limón: dejan desayuno tirado y salen corriendo hacia el mar

Sujetos escaparon tras percatarse de la presencia policial en una cámara de seguridad.

Tres sujetos dejaron su desayuno tirado y escaparon corriendo hacia el mar al percatarse de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante uno de los allanamientos realizados este jueves en Moín, Limón.

El hecho ocurrió en las cercanías de un predio utilizado para resguardar lanchas, donde los sospechosos habrían detectado la presencia policial a través de una cámara de seguridad con vista hacia un puente cercano.

Según confirmó el OIJ, al notar el movimiento de las autoridades, huyeron por la parte trasera del terreno sin lograr ser detenidos en ese momento.

Agentes del OIJ están decomisando todas las cámaras de seguridad que están en la estructura allanada.

Allanamientos en Limón para desarticular banda dedicada al robo de embarcaciones

Este incidente forma parte de un amplio operativo que incluye 15 allanamientos en sectores como Cieneguita, Moín, Villa del Mar y Corales II, dirigido por el Ministerio Público, con el objetivo de capturar a ocho sospechosos de integrar una banda dedicada a robar embarcaciones.

La investigación surge tras un violento asalto ocurrido en febrero en Moín.

Megaoperativo en Limón: OIJ desarticula banda ligada a ‘La H’ dedicada al robo de embarcaciones (OIJ/Cortesía)

Megaoperativo en Limón: OIJ desarticula banda ligada a ‘La H’ dedicada al robo de embarcaciones (OIJ/Cortesía)

Además, el grupo es investigado por la aparente toma de control de dos terrenos que pertenecen a Jacobo Andrés Soto Rivera, alias Gordillo, quien fue detenido en 2024 por un caso de robo de combustible y figura como extraditable.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, indicó que esta estructura criminal sería una célula que intentaba reorganizarse en la zona Caribe.

“Este caso permite desarticular un grupo que está relacionado con una organización que tomó mucha preponderancia en la zona del Atlántico, conocida como ‘los hondureños’. Es una pequeña estructura que estaba intentando rearmarse”, explicó.

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas en Cieneguita, Villa del Mar y Corales 2, mientras las diligencias continúan en distintos puntos de la provincia.

*Colaboró en esta información el corresponsal Reiner Montero.