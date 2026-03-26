Sucesos

Sujetos huyen durante allanamiento en Limón: dejan desayuno tirado y salen corriendo hacia el mar

Agentes del OIJ desplegaron un operativo este jueves para desarticular red ligada al robo de embarcaciones. Hay tres sujetos detenidos en Cieneguita, Villa del Mar y Corales 2

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Por Yucsiany Salazar
Sujetos escapan tras allanamientos en Limón
Sujetos escaparon tras percatarse de la presencia policial en una cámara de seguridad. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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