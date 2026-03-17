Sucesos

Sujeto asalta restaurante con un desatornillador y, a pocos metros, a dos mujeres; Tribunal dicta condena

El Tribunal de Flagrancia de San José dictó la sentencia contra un hombre de apellido Quirós por robo agravado y tentativa de robo.

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Por Yucsiany Salazar
Uno de los imputados se sometió a un procedimiento abreviado, mientras que el otro sospechoso enfrenta el proceso en una causa aparte. Imagen con fines ilustrativos. (Jorge Castillo)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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