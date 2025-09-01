Sospechoso de violento homicidio en Alajuela detenido tras operativo internacional

Un hombre de apellidos Bolívar Torrealba, sospechoso de ingresar a una vivienda yperpetrar un violento ataquecontra un hombre identificado como Bismark González Quintero, fue detenido en un operativo entre las autoridades costarricenses, Interpol y la Policía de Migración panameña, el pasado 26 de agosto.
Los hechos por lo que se señala a Bolívar ocurrieron la mañana de ese mismo día, cuando, en apariencia, ingresó a la habitación donde se encontraba González con su pareja, en Alajuela. Según la hipótesis policial, habría entrado en compañía de otro hombre, quien permanece sin identificar.
De acuerdo con el Ministerio Público, con una piedra y un cuchillo se habrían abalanzado contra ambos, pero González recibió las heridas más severas y producto de las lesiones, fue trasladado de emergencia al Hospital San Rafael, en Alajuela, donde falleció minutos después.
Tras el ataque, el sospechoso huyó a Panamá, por lo que la Fiscalía y la Policía Judicial en Costa Rica coordinaron para ejecutar su detención.
A solicitud de la Fiscalía Adjunta de Alajuela el Juzgado Penal de la localidad dictó tres meses de prisión preventiva contra Bolívar.
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
