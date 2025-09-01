Sucesos

Sospechoso de violento homicidio en Alajuela detenido tras operativo internacional

Tras asesinar a un hombre en Alajuela, el sospechoso huyó hacia Panamá

Por Natalia Vargas

Un hombre de apellidos Bolívar Torrealba, sospechoso de ingresar a una vivienda y perpetrar un violento ataque contra un hombre identificado como Bismark González Quintero, fue detenido en un operativo entre las autoridades costarricenses, Interpol y la Policía de Migración panameña, el pasado 26 de agosto.








Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

