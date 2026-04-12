Sospechoso de asesinar a argentina en Junquillal falleció tras caída en baño del centro penitenciario

Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda del principal sospechoso de asesinar a mujer argentina en Santa Cruz.

Un estadounidense de apellido Page, sospechoso de asesinar a la argentina Florencia Candendo, en Junquillal, Guanacaste, falleció tras una aparente caída en el baño del centro penitenciario en el que permanecía en prisión preventiva, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz.

La institución informó que el hombre estaba recluido en el Centro de Atención Institucional de Liberia. Según el reporte oficial, la caída habría ocurrido el sábado 11 de abril y el sujeto fue trasladado al Hospital de Liberia para su valoración médica. El fallecimiento se reportó este domingo.

“Nos ha sorprendido muchísimo esto porque ya se había planteado gestiones múltiples tanto administrativas ante el centro penitenciario como judiciales haciendo ver que la condición de salud tanto física como mental del señor Ryan Page era crítica y no se le estaba brindando la atención que necesitaba”, dijo a este medio el abogado del estadounidense, Jeffry Mora Sánchez.

“Ahora se nos comunica este aparente accidente, absurdo completamente, y por supuesto que requeriremos una investigación muy profunda para determinar las circunstancias reales del deceso de Ryan”, agregó Mora.

La mujer argentina fue hallada sin vida en el estero de playa Junquillal el 1.° de febrero pasado y presentaba múltiples heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo. El 3 de febrero, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz detuvieron al extranjero.

Según Michael Soto, director del OIJ, la argentina habría llegado al país a pasar un tiempo de visita y, según la información inicial, habría asistido a una fiesta en el domicilio del estadounidense. Posteriormente, se descubrió su cuerpo.

“Con esta información se procedió al allanamiento de esta vivienda para realizar un estudio técnico y encontrar muestras de sangre, utilizando la técnica de luminol. Se localizaron evidencias importantes y se está deteniendo a un estadounidense como presunto responsable del hecho”, declaró entonces Soto.

Por esta razón, bajo dirección funcional del Ministerio Público, el OIJ ejecutó el allanamiento que permitió la captura del sospechoso.

A inicios de marzo de este año, la defensa del estadounidense apeló el año de prisión preventiva impuesto al imputado y en el documento de impugnación, el abogado Mora Sánchez cuestionó la fundamentación del Juzgado Penal de Santa Cruz.

Mora argumentó que la resolución judicial “se sustentaba únicamente en prejuicios o intuiciones sin base racional”. El nuevo ángulo que introducía la defensa se centraba en denunciar un supuesto error en la dirección de la investigación judicial.