Sucesos

Sismo de magnitud 4,6 sacudió Guanacaste este sábado

Un sismo de magnitud 4,6 sacudió Guanacaste este sábado, horas antes, una secuencia de 17 temblores estremeció Cartago y el centro del Valle Central

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Sitio del epicentro en Guanacaste este 30 de agosto, según reporte del Ovsicori. Fotografía:
Sitio del epicentro en Guanacaste este 30 de agosto, según reporte del Ovsicori. Fotografía: (Ovsicori/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cismo GuanacasteTemblores en Costa RicaSismos Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.