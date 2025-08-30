Sismo de magnitud 4,6 sacudió Guanacaste este sábado

Sitio del epicentro en Guanacaste este 30 de agosto, según reporte del Ovsicori. Fotografía:

Un sismo de magnitud 4,6 Mw se registró este sábado a las 11:51 a. m., con epicentro 26,5 kilómetros al suroeste de San Juanillo, en Santa Cruz de Guanacaste, informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA).

El movimiento tuvo una profundidad de 30,7 kilómetros y, de acuerdo con los reportes automáticos preliminares, se trató de un evento de origen tectónico.

Este temblor se suma a una intensa actividad sísmica que marcó la mañana en la región central del país. Al menos 17 temblores estremecieron la provincia de Cartago y sectores aledaños del centro de San José en menos de 20 minutos, según datos del Ovsicori.

El más fuerte de esa secuencia ocurrió a las 8:28 a. m., con una magnitud de 3,6 (Mw) y una profundidad de 7,2 kilómetros. Su epicentro se localizó a un kilómetro al sureste de Avance, en Llano Grande de Cartago.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas por los sismos.