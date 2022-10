‘¡Sí, es mi papá!’: La creativa forma en que el OIJ relató el rescate de una perrita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recurrió a un curioso recurso para relatar la forma en que rescató a Julia, una perrita oriunda de Monteverde que fue robada de la casa de sus propietarios y llevada a San Pedro de Montes de Oca.

En su cuenta de Tik Tok, el OIJ publicó un video en el que se simula a Julia contando la historia en primera persona. “Supuestamente unas personas me hurtaron y me trajeron hasta su casa hasta San Pedro de Montes de Oca”, dice el clip. “Ellos me rescataron”, añade en alusión a la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios de San José.

Perrita rescatada por el OIJ Julia narra cómo fue rescatada por el OIJ tras ser robada

La perrita estuvo un mes lejos de su casa. Los dueños de Julia denunciaron el robo ante el OIJ de Monteverde y la sección de Inspecciones Oculares encontró al can.

Según “narra” Julia en “primera persona”, ella estuvo durante varios días “conociendo la Sección”, donde esperó a que su dueño llegara a recogerla. “Al inicio no lo reconocí, así que hice una prueba para que me rascara la pancita, y sí, este es mi papá”, relatan jocosamente el video de Tik Tok, el cual también fue compartido en Facebook.

Según datos de julio del 2021, siete familias al mes acuden al OIJ para tratar de encontrar a sus perros, gatos y peces perdidos.

En total, 347 familias denunciaron entre enero del 2017 y hasta mayo del 2021 la sustracción de mascotas de sus casas.