Servicio de Vigilancia Aérea cierra pista de aterrizaje clandestina en Puntarenas

El Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) cerró una pista de aterrizaje clandestina en Laguna de Sierpe, Puntarenas.

Este espacio no tenía autorización para operar y, por lo tanto, las autoridades se ampararon a la “Ley para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizado (N°.9902)”, que avala a los policías del SVA a inhabilitar, demoler y destruir pistas identificadas como no autorizadas.

Ante ese panorama, desde la entrada en vigor de esta ley, se han clausurado un total de 13 campos de aterrizaje ilegales, entre los que se encuentran 11 pistas y dos helipuertos.

“De las 11 pistas clandestinas, seis se ubican en Guanacaste, cuatro en Puntarenas y una en Heredia; además, de dos helipuertos, uno en Puntarenas y otro en Alajuela. Todos inhabilitados por el SVA como entidad responsable de la aplicación de la ley, para lo cual deberá coordinar con Aviación Civil y con otras instituciones.

La pista de aterrizaje clandestina se ubica en Laguna de Sierpe, Puntarenas. Foto: MSP

“Es así como el personal policial del SVA realizó esta semana la inhabilitación de una pista declarada ilegal, misma que era conocida como: “Laguna de Sierpe”, trabajo en el cual participaron varias entidades del gobierno”, indicó el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres Carrillo.

De acuerdo con las autoridades, en febrero del 2019, obtuvieron un reporte sobre el accidente de una aeronave en el sector de Laguna de Sierpe; los oficiales del SVA confirmaron el hecho y ubicaron restos de una avioneta bimotor con matrícula colombiana, cerca de la pista clandestina, sin personas ni sustancias ilícitas en el sitio.

“Fue así como se comenzó el proceso para la declaratoria de ilegalidad de dicho campo de aterrizaje; siendo que, para marzo del 2021, la Dirección General de Aviación Civil del MOPT emitió la resolución de la declaratoria de ilegalidad de la pista.

“Al parecer, dicha pista fue construida en una propiedad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por lo cual se le notificó a esta institución sobre la ilegalidad, cumpliendo con el Artículo No. 7 de la Ley No. 9902; a la vez, se continuó con el proceso de inhabilitación con maquinaria y zanjas para evitar que vuelva a ser usado ilícitamente”, concluyó Torres.