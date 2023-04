Seguridad Pública suspende reunión con gremios para abordar carencias de policías

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) anunció minutos después del mediodía de este lunes la suspensión de la reunión que se tenía programada para esta tarde con varios representantes y dirigentes policiales sobre las condiciones laborales de los uniformados.

En principio la mesa de trabajo iba a tocar el tema de la negociación de los roles policiales, los cuales fueron modificados de 6x6 (seis días laborados y seis de descanso) a 6x4 (seis días de trabajo y cuatro libres) luego de un anuncio del Gobierno el miércoles pasado para combatir la criminalidad.

Sin embargo, 48 horas después de ese anuncio y luego de varias protestas en las calles porque la orden no fue negociada, el presidente Rodrigo Chaves, dio marcha atrás y dijo que no entraría en funcionamiento y que apenas ‘estaba en el congelador’.

“Lo de la 6x4 me voy a ir de aquí a grabarle un video a toda la Fuerza Pública de Costa Rica, de que eso está en el congelador. Antes de que siquiera se vuelva a mencionar, yo voy a pedir cuentas sobre eso y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía bien, en el sentido de que había acuerdos”, indicó el mandatario.

LEA MÁS: Fallido cambio de horario deja al descubierto malas condiciones en que laboran policías

Por lo que la nueva reunión iba a tratar sobre las condiciones laborales de los policías, las cuales también fueron altamente criticadas por los uniformados que se manifestaron. Entre las quejas destacaban el mal estado de las patrullas, la disminución de alimentos, botas policiales e implementos rotos y 125 órdenes sanitarias en delegaciones de todo el país.

“Dicha reunión se reprogramará para una fecha que oportunamente estaremos comunicando”, agregó el MSP.

El pasado viernes el ministro de seguridad Jorge Torres y los viceministros Daniel Calderón y Martín Arias, no lograron negociar y llegar a un acuerdo sobre las jornadas 6x4. (Jose Cordero)

LEA MÁS: Improvisación se trae abajo el plan para enviar más policías a la calle

Marvin Vargas Castro, secretario adjunto de La Unión Nacional de Policías (UNP), reclamó el viernes pasado sobre la urgencia de resolver la falta de patrullas y de motocicletas, así como una mejor alimentación.

Vargas calificó de “urgente” atender el pésimo estado de delegaciones y explicó que muchas veces trabajan los oficiales laboran más allá de las jornadas sin que les reconozcan horas extra, lo cual incide en la desmotivación del personal.

La situación de los vehículos para patrullar es crítica. La Fuerza Pública cuenta con 3.000 vehículos y el 40% está “en el suelo”, declaró el ministro de Seguridad, Jorge Torres a La Nación en una entrevista el 20 de marzo. Especificó que al menos 1.000 vehículos deben ser completamente reparados, lo cual, dijo, incluso sale más caro que comprar unidades nuevas.