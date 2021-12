Riña entre pasajeros: ‘No hay daño al bus, ni al chofer, ¿Qué voy a hacer?’, dice dueño de autobusera

Altercado provocó que los pasajeros abandonaran el autobús, entre ellos menores de edad.

El propietario de la empresa de autobuses Transportes San Gabriel de Aserrí aseguró que no tomarán ninguna medida respecto al zafarrancho protagonizado por tres de sus usuarios el miércoles 8 de diciembre, dentro de una de sus unidades, en la ruta Acosta-San José. Javier Masís, señaló a La Nación que “ahí muere, no puedo ni tengo por qué hacer nada”, y añadió que “no hay daño al bus, ni al chofer, ¿Qué voy a hacer?”.

El encargado explicó que los protocolos de la empresa fueron activados adecuadamente, pues el chofer del automotor se detuvo al ver que había una riña, le llamó la atención a los usuarios cuando se quitaron la mascarilla y llamó al servicio de emergencia 9-1-1 cuando el altercado pasó de las ofensas, a los golpes. “La Policía se encarga de eso, punto. No podemos hacer más ¿Qué vamos a hacer?”, destacó el entrevistado.

Masís añadió que no conoce a las personas implicadas y que este es el primer altercado que ocurre en uno de sus buses, pero que la agresión no se dio contra un colaborador suyo, sino entre usuarios. “Aparentemente y según el correo de las brujas, ya el problema venía de más allá, pero eso lo desconozco. Pero en lo que a la empresa compete, ahí muere, no puedo ni tengo por qué hacer nada, de momento.

“No hay ningún daño contra el autobús, no hay ningún daño contra el chofer, ¿Qué voy a hacer? Ya le tocará a las autoridades pertinentes. Entiendo que hubo un poco de agresión, la verbal que todos vimos en los videos y entiendo que también agresión física, pero ya eso le toca a las autoridades y a los involucrados en el tema poner las denuncias o los cargos que correspondan”, añadió Masís.

Finalmente, el empresario advirtió que “si esta señora me sigue dando problemas”, analizará las medidas legales que puedan tomar, “pero es la primera vez, desconozco quién es la persona”.

Federico Campos, abogado penalista, explicó que no existe, en la legislación costarricense, ninguna disposición que permita prohibirle a una persona que siga utilizando determinada ruta de transporte público ad perpetuam luego de que se le identifique o se se sancione por una contravención.

Los tres involucrados, según indicó la Fuerza Pública, fueron procesados por riña, una contravención que se penaliza con 10 a 60 días multa según el artículo 388 del Código Penal.

Colaboró el periodista José Andrés Céspedes