"Tenemos un restaurante convertido en bar. Al momento de la regulación ya la cocina estaba cerrada, no había ningún trabajador con curso de manipulación de alimentos y no se estaba realizando la venta de comidas en las mesas, por lo que estamos frente a un uso no permitido de la licencia comercial, y con esto, independientemente de la emergencia sanitaria, procede la intervención municipal y el cierre.