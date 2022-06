Policías de tránsito habrían sustraído motocicletas decomisadas

Dos funcionarios de la Policía de Tránsito de La Fortuna de San Carlos, son investigados por trasladar tres motocicletas que estaban en custodia de la Fuerza Pública de Guatuso, desde el plantel del cuerpo policial hasta una vivienda en Betania de Cutris, San Carlos. Se trata del jefe de la delegación de San Carlos, de apellidos Bravo Quesada, así como un policía apellidado López Quesada.

De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el pasado sábado 4 de junio, los uniformados recogieron 3 motocicletas en Guatuso que tenían un año de haber sido decomisadas, las cuales debieron trasladar a la delegación del Tránsito de La Fortuna, pero las dejaron en una vivienda en el distrito de Cutris.

El director regional de la Policía de Tránsito de San Carlos, Diego Herrera, recibió una denuncia anónima del traslado irregular de las motocicletas, por lo que el funcionario procedió a presentar una denuncia. El lunes, cuando los presuntos implicados se enteraron del trámite judicial, se desplazaron en un vehículo particular con la intención de recoger las motos y llevarlas a la delegación.

“El lunes 6 de junio yo me presenté a la delegación de Fortuna y verifiqué que efectivamente esas motocicletas no habían ingresado y le hice la consulta al encargado de la delegación y me dice que las motos están en custodia en una casa de habitación por el sector de Cutris”, agregó Herrera.

La Fuerza Pública detuvo a los oficiales de tránsito en Terrón Colorado de Cutris, cuando venían de regreso con las motocicletas. (Cortesía: MSP.)

Debido a la alerta, la Fuerza Pública estableció un control de carreteras en el sector de Ferry en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, donde logró ubicar un vehículo estilo pick-up que tenía las mismas características que brindó Tránsito.

En el automotor viajaban cuatro personas entre ellas Bravo y López, quienes fueron detenidos por las autoridades, además, en el carro se encontraron ¢2 millones.

Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio Público, confirmó que existe una investigación en contra de dos personas de apellidos Bravo Quesada (jefe de la delegación) y López Quesada (policía de tránsito), por el presunto delito de peculado, la cual se investiga dentro del expediente 22-000163-0630-PE.

Herrera agregó de que los oficiales quedaron en libertad, no obstante, la entidad los envió de vacaciones desde este martes y por espacio de un mes, mientras se desarrolla la investigación. “En caso de que termine el periodo de vacaciones, ellos podrían volver al cargo siempre y cuando no exista una medida cautelar dictada por el Ministerio Público”, agregó.