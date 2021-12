Policía rescata perezoso de morir electrocutado y lo traslada hasta la delegación en su moto

La noche del jueves el policía Oscar Rodríguez estaba llegando a su casa, ubicada en Valle Bonito de San José de Upala, cuando, alertado por su esposa y sus hijos, observó a un perezoso colgando de un cable primario de corriente, a punto de morir electrocutado.

El oficial, quien se encontraba fuera de servicio, no dudó en realizar lo que fuera necesario para salvarle la vida al animal, que fue declarado como símbolo nacional hace casi cuatro meses. De acuerdo con el relato de Rodríguez, al perezoso le salía humo de algunas partes del cuerpo debido a los choques eléctricos que le proporcionaban los cables.

[ 5.075 hectáreas de Coto Brus conforman novena reserva biológica del país ]

Con la ayuda de funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), bajaron al perezoso del tendido eléctrico, aún con vida, según contó Rodríguez. De inmediato, el policía tomó su moto y se llevó al mamífero para la delegación donde trabaja, ubicada en el distrito de San José de Upala.

Debido a sus lesiones, el animalito requería atención especializada, por lo que Rodríguez contactó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para que acudieran al rescate.

“Me comuniqué con un muchacho de la Reserva Caño Negro y me indicó que me lo trajera para la delegación porque ellos tienen un viaje al Zooave. Me lo traje en moto, ahí a como pude, lo puse en un saco y le saqué la cabecita”, expresó el oficial.

Mientras llegaban los guardaparques, el policía aprovechó para alimentar al perezoso con hojas de guarumo, a pesar de las diferentes quemaduras en sus extremidades, el mamífero siempre se mantuvo de buen ánimo.

El perezoso se encuentra desde el viernes en el Centro de Rescate de Vida Silvestre Zooave, ubicado en La Garita de Alajuela, donde se está recuperando. Los especialistas del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Caño Negro, del cantón de Los Chiles, se encargaron de realizar el traslado.

[ Alimentar animales silvestres en carretera pone en peligro a fauna y personas ]