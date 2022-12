Perro American Stafford atacó a niña de 5 años en Puntarenas

Sefora Vega, madre de una niña de 5 años que fue atacada por un perro American Stafford, decidió interponer una denuncia penal contra los dueños del animal por las lesiones que sufrió su hija, mientras disfrutaba en un patio abierto en Barranca de Puntarenas.

El hecho se dio el pasado lunes, cuando la menor jugaba con su hermana y madre frente a su casa. Debido al ataque, la niña fue trasladada al hospital Monseñor Sanabria con heridas en el rostro y hombros, así como golpes en su cuerpo. Las imágenes permiten corroborar que varias de las heridas faciales requirieron de sutura.

“Mi hija jugaba con su hermana en el patio del frente de mi casa, yo estaba sentada con una vecina, cuando de un pronto a otro mi hija más grande me dice “¡mamá!, Madison” y al percatarme, lo que vi fue a mi hija tirada en el suelo tratando de protegerse y el perro agarrándole la carita a mi bebé. Yo no sé cómo yo me tiré y la jale. De milagro de Dios en ese momento el perro la soltó”, comentó la madre.

El hecho ocurrió en Juanito Mora de Barranca.La madre autorizó el uso de las fotos.

Vega aseguró que fue un susto que " no le desea a nadie” y reclamó que animales que pueden ser así de agresivos no deberían andar por la calle sin correa, o sin bozal. La señora no precisó si había visto los canes con anterioridad o si tiene conocimiento de a quién le pertenecen.

Chofer de carroza fúnebre desaparece y deja auto y cadáver abandonados

“Si ese perro me le hubiera agarrado el cuello hubiera sido fatal, mi hija tiene 5 años sufrió heridas en su carita y en el hombro y además que a estado muy nerviosa, ya quedará traumada y marcada por las mordidas” mencionó.

En Puntarenas este año es la primera ocasión que se registra una caso de ataque de perro contra un menor de edad.

La niña fue trasladada al hospital Monseñor Sanabria donde recibió atención. La madre autorizó el uso de las fotos.

En enero del 2019 una bebita de 11 meses murió tras el ataque de un perro american stafford que era propiedad de su familia, en Calle Blancos de Goicoechea.

Un aparente descuido habría hecho que la pequeña saliera gateando de la casa y se encontrara con el animal. En aquella época trascendió que la mamá de la menor también habría sufrido lesiones leves mientras intentaba rescatar a su pequeña.

Senasa y OIJ evalúan comportamiento de perro que mató a niña de 11 meses en Goicoechea