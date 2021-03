“Eso es casi inaceptable, es como decir que no voy a salir porque no tengo brújula para poder ubicarme. Hoy en día la tecnología ha superado todo eso, imagínese que en Colombia, que es un país que ha sido desangrado por el narcotráfico, lograron establecer cómo diferenciar una mata de cáñamo que no tiene componente psicoactivos y las concentraciones que producen efectos psicoactivos de una planta de marihuana.