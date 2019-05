“Al notar que el arma no se accionó, reaccioné y le di un golpe a otro de ellos, pero me preocupaba el que tenía la pistola. Ese me pegó con la cacha en la frente, pero me le tiré encima y nos caímos. A como pude logré levantarme y caminar hacia el carro, pero cuando iba llegando, el tipo que tenía el puñal se me lanza encima y me lo llevé empujado. En ese momento me clavó el puñal y no lo toqué más para que no me saliera más sangre”, dijo asombrado el agente de la Dos Pinos.