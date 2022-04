Familias en San José acondicionan casas para ocultar chatarreras sin permisos

Policía Municipal encontró medidores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en una recicladora clandestina. (Cortesía: Policía Municipal San José)

Tras lo que parece ser una casa se oculta una chatarrera clandestina, este es el negocio que algunas familias en San José utilizan como fuente de ingreso, según informó la Policía Municipal de ese cantón. El miércoles clausuraron uno de estos establecimientos en Cristo Rey donde ubicaron medidores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

“Algunas familias han visto como una fuente de negocio acondicionar sus casas, que se convierten en chatarreras clandestinas que operan a tiempo completo en la clandestinidad, pero hay casos también donde algunas familias van almacenando materiales como hierro o aluminio y van comprando los bienes que les van llegando”.

Agregó que estas familias se convierten en intermediarias que trasladan los objetos que reciben a un centro de acopio más grande, que posiblemente funcione también de manera ilícita.

En San José existen alrededor de 25 recicladoras o centros de acopio que operan bajo los permisos comerciales del municipio; sin embargo, existe un gran porcentaje que no tiene ninguna licencia y trabajan de manera ilegal, el miércoles visitamos cinco locales y de esos uno quedó clausurado porque no tenía permisos de funcionamiento”.

[ Policía Municipal de San José interviene chatarreras para decomisar bienes del Estado ]

El cuerpo policial no tiene registro de cuántas chatarreras operan bajo esta modalidad, no obstante, constantemente reciben reportes de vecinos que alertan de la actividad. “Hemos encontrado gran cantidad de materiales en algunas viviendas, en ocasiones de construcciones viejas o de la misma comunidad que son robados, no siempre operan como chatarrera pero los vecinos aseguran que hay un trato entre personas que llegan a las casas e intercambian el bien por dinero”, comentó Solano.

Traslado de chatarreras a vehículos

En ocasiones algunas de estas recicladoras informales, tras recibir la clausura del establecimiento, deciden trasladar el negocio a los vehículos, Solano precisó un caso en Pavas donde luego de la intervención y cierre de un local, los propietarios comenzaron a recoger artículos con un camión por las calles.

“Ante una operación que hicimos, clausuramos varios de estos locales y ahora nos dimos cuenta que andan en pequeños camiones de manera ambulante recogiendo materiales en las casas, incluso un ejemplo de esto es un camión muy popular que pasa anunciando recolección de objetos con un megáfono, no siempre lo que ellos recolectan termina en centros de acopio legales, en muchas ocasiones esos camiones se convierten en sus propias chatarreras clandestinas”.

La Policía Municipal de San José clausuró este miércoles una chatarrera informal en Cristo Rey. (Cortesía: Policía Municipal San José)

Parte de los objetos que encuentra la Policía Municipal en los operativos son medidores eléctricos, tapas de alcantarilla, postes de señales de tránsito, cableado de empresas públicas y privadas, pedazos de ascensores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), barandas de puentes del Estado, entre otros.

Algunas de estas recicladoras no autorizadas se localizan en ciertas zonas de Circunvalación, el barrio Quince de Setiembre, Pavas, La Carpio, San Sebastián, distrito Catedral y Cristo Rey.

Sujetos roban tapas de alcantarilla en San Antonio de Padua en Cartago El robo de estos materiales termina en chatarreras que no cuentan con los permisos de funcionamiento.

Robo de tapa de alcantarilla en Cartago

Días atrás circuló un video donde se observa a un sujeto robando una tapa de alcantarilla, el hombre sustrae la tapa y se la lleva a un lugar escondido, de acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió en la comunidad de San Antonio de Padua en Pitahaya, Cartago.

Una vecina del lugar, comentó que los robos ocurrieron el 16 y 17 de abril y que quienes lo hacen son personas que incluso habitan en la zona, hasta el momento se reportan dos tapas robadas por las cuales no se ha puesto la denuncia en la Municipalidad de Cartago.