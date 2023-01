Familia busca a adolescente de 13 años desaparecida desde el 9 de enero

Ashley Méndez Hernández se encuentra desaparecida desde el lunes 9 de enero, a loas 8:30 a. m. cuando salió de su casa en El Carmen de Cartago hacia la casa de sus abuelito, a un kilómetro de distancia.

La adolescente, de 13 años, vestía un pantalón negro flojo, tennis blancas altas y un suéter color verde, pesa 58 kg y mide 1,58 cm.

Yostin Hernández, la mamá de la colegiala, está desesperada porque no saben nada de ella. Aseguró que el mismo lunes fue a poner la denuncia tanto en el Organismo de Investigación Judicial como en el Patronato Nacional de la Infancia, pero hasta el momento no ha recibido noticias de ella.

“Ella iba a casa de mis papás porque yo trabajo, entonces ellos la cuidan y 10 minutos después que salió de la casa me enteré que no había llegado donde ellos. A las 9 a. m. no contestaba y desde las 10 a. m. ya el teléfono sale apagado, se cree que pasó por las cercanías del Asilo de la Vejez. Esta es la primera vez que sucede algo así porque ella nunca sale y todos estábamos pendientes de ella cuando salía del colegio también y nunca llegaba tarde”, relató la señora.

Según la información que ella brindó, el domingo en la noche fueron con unos familiares a Zapote pero no notaron ningún comportamiento extraño en la menor. “También fuimos juntas para comprar los pantalones, medias y zapatos para el colegio”, rememoró.

“Estamos muy extrañados, no sabemos qué ocurrió de camino, si alguien la interceptó o si tomó algún bus o taxi. En el OIJ lo que me han dicho es que van a revisar cámaras de seguridad”, comentó a este medio la madre de Ashley que es hija única.

Si tiene alguna información que de con el paradero de la menor puede comunicarse a los teléfonos 800-8000-0645 o al 8800-0645.