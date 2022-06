Dos sujetos habrían simulado secuestro para cobrar rescate a familia de uno de ellos

Un sujeto se habría puesto de acuerdo con otro para fingir su propio secuestro y así cobrar un millonario rescate a su familia. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que por este hecho fue arrestado un hombre de apellido Pérez, de 42 años, la mañana de este jueves en Cinco Esquinas de Tibás. El otro sospechoso, de apellido López, había quedado detenido desde el 5 de mayo anterior.

El OIJ no detalló el rol de cada uno en el falso secuestro, el cual habría ocurrido el 4 de mayo, cuando Pérez y López contactaron a la familia de uno de ellos por medio de una aplicación de mensajería para cobrarles ¢5 millones a cambio de no hacerle daño a la falsa víctima.

La Sección de Delitos Varios de la Policía Judicial inició las investigaciones el mismo día por el presunto delito de simulación de delito, y al día siguiente detuvo a López.

El artículo 327 del Código Penal establece que “se impondrá prisión de un mes a dos años, al que falsamente afirmare ante la autoridad que se ha cometido un delito de acción pública o simulare los rastros de éste con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo”.

El sospechoso, de apellido Pérez, fue detenido un mes después del hecho luego de las indagaciones judiciales. Foto cortesía OIJ.

Federico Campos, abogado penalista, explicó que en un caso como estos no hace falta que quien cometa el delito acuda directamente a la Policía Judicial a mentir y decir que hay una persona retenida o secuestrada. Lo anterior porque el implicado se puede valer de terceros que no sabían nada (instrumentos no dolosos) para hacerle creer a la autoridad que está ocurriendo un hecho criminal.