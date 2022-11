Dos menores de edad detenidos por asalto de ¢1,6 millones en enteros de lotería

Dos menores de edad fueron detenidos el pasado domingo 27 de noviembre en Limón, como sospechosos de asaltar a una vendedora de lotería y sustraerle 20 enteros de lotería valorados ¢1.600.000.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el hecho ocurrió cuando la mujer fue abordada en vía pública y bajo amenazas la despojaron de los billetes de lotería.

Tras recibir la alerta, oficiales de la Fuerza Pública lograron aprehender a dos personas que coincidían con las características y vestimentas descritas por la afectada, cuya identidad no trascendió.

Como parte del operativo, se lograron recuperar 17 de los 20 enteros sustraídos, al mismo tiempo que ambos sujetos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público. Según la Junta de Protección Social (JPS) cada entero de 40 fracciones tiene un precio de ¢80.000.

La policía logró recuperar 17 de los 20 enteros de lotería sustraídos por los dos menores de edad. (Cortesía)

Desde años anteriores, la JPS y el MSP han hecho campañas para aconsejar a a los vendedores cómo no ser presa fácil del hampa en esta época.

En especial, aconsejan no caminar por lugares solitarios ni trabajar de noche (en bares, por ejemplo). Además, sugieren cambiar los horarios y las rutas de entrada y salida de su casa, no portar mucho dinero o mercancía y trabajar en parejas y ojalá en lugares muy concurridos.

Caso reciente Copiado!

Joaquín Zamora, chancero en Venecia de San Carlos, denunció en octubre, que “en segundos” dos supuestos compradores de lotería lo enredaron y le robaron ¢400.000 en billetes de lotería navideña la mañana del viernes 21 de ese mismo mes.

En un video tomado por una cámara de seguridad en el sitio del robo, frente al supermercado La Central, se observa cómo dos sujetos se acercaron a comprarle a Zamora, y uno de ellos se lleva una parte del fajo de billetes al bolsillo trasero de su pantalón mientras el otro lo distrae. El vendedor ni siquiera se percata del movimiento.

“Llegaron dos sujetos a comprar lotería navideña. Me preguntan el precio y me dicen que les dé tal número. Yo los voy poniendo en la mesa, los voy prensando con la calculadora, mientras uno de ellos me está comprando tiempos. Supuestamente, es yerno del otro”, relató Zamora a La Nación.

“Entonces me enreda”, agregó. “Él trata de quitarme el fajo de la lotería, pero yo no se lo doy. Entonces, el otro me tira billete y me dice ‘mae páguese, páguese’, mientras el otro me lo quita, pero fueron segundos”, aseguró.

