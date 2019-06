“Estamos notando una criminalidad organizada en una escala un poco más baja, pero existe dolo y premeditación al organizar toda la logística para ofrecer alcohol y comidas baratas. Muchas veces el licor no cumple con el pago de los impuestos y no se sabe si el contenido es el mismo que comercialmente se vende, ya que no pasa por los controles estatales”, afirmó Araya.