“Se monta uno adelante y otro atrás. Íbamos hablando de cuál era la mejor ruta. Cuando casi llegábamos a La Lima, Cartago, me dicen: ‘Mae métase por esta calle para pasar a una pulpería a cambiar un billete de ¢20.000 para pagarle el viaje’. Cuando me detengo, el que estaba detrás mío me agarra del brazo y me dicen que esté tranquilo, que si coopero no va a pasar nada, que si hacía algo indebido me plomeaban, que estuviera tranquilo.