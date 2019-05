En ese video, que él subió a redes sociales, dice: “Alguien que haya terminado, que me venga a topar, voy aquí por Caldera, me acaban de asaltar en Jesús María. Vayan y recojan el carro al hospital porque yo no voy a parar. Voy pegao (herido), pero apúrense. Díganle a mi mujer y mi hija que las amo mucho”, expresó Mena.