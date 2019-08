– El principal problemas es la venta de drogas. La Fuerza Pública, cuando ocurren incidentes, ellos acuden, pero he solicitado en el Concejo que el barrio necesita vigilancia las 24 horas. La policía pasa dos veces al día y punto, pero ahí debe haber dos policías día y noche. Me reuní con jefes policiales y lo que me dicen es que no hay recursos, que lo que van a crear es la seguridad comunitaria.