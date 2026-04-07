Sucesos

Sala Constitucional prohíbe el uso de este tipo de insecticida tras masiva muerte de abejas en Puntarenas

La Sala IV ordenó el retiro inmediato de los insecticidas que contengan la sustancia por daño ambiental.

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Por Yucsiany Salazar
Apiario El Mambo
La Sala Constitucional determinó que el uso de Fipronil provocó una reducción del 70% en las poblaciones de abejas de Lepanto, un golpe crítico para la biodiversidad local. (Alonso Tenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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