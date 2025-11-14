Sábado con lluvias y tormentas aisladas en el Valle Central y el Pacífico: estas serán las zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este sábado 15 de noviembre se presentarán condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país, especialmente en el Valle Central y las zonas costeras del Pacífico, debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical y el aumento de la humedad en el ambiente.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado en gran parte del Caribe y la zona norte, así como en el Pacífico Sur, donde también existirá una probabilidad media de lluvias aisladas. En el resto del país, la cobertura nubosa será variable.

Para la tarde, se anticipa un aumento importante en la nubosidad sobre el Valle Central y el Pacífico, con aguaceros y tormentas eléctricas aisladas. Las precipitaciones serán más localizadas en el Pacífico Norte, mientras que en el Caribe se presentarán lluvias y chubascos en zonas montañosas y sectores del oeste. La zona norte experimentó lluvias muy dispersas.

En el Valle Central, se prevén cielos mayormente nublados en la tarde y noche, con lluvias acompañadas de tormenta eléctrica ocasional. San José alcanzará una mínima de 17,6 °C y una máxima de 25,2 °C.

El Pacífico Norte tendrá una mañana con pocas nubes y se anticipan aguaceros con tormentas en la tarde, principalmente alrededor del golfo. En Liberia, la temperatura oscilará entre 21,4 °C y 33,8 °C.

En el Pacífico Central, el cielo mostrará nubosidad variable y, hacia la tarde, se intensificarán las lluvias con tormentas ocasionales. Parrita registrará una mínima de 16,9 °C y una máxima de 29,7 °C.

Para el Pacífico Sur, la jornada estará marcada por cielos nublados con lluvias aisladas durante la tarde. Golfito alcanzará temperaturas entre 20,6 °C y 27,8 °C.

En la región del Caribe Norte, la mañana será estable, pero durante la tarde se espera un aumento en la nubosidad con lluvias en zonas montañosas. Guápiles tendrá una mínima de 21,5 °C y una máxima de 27,7 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con mayor nubosidad en la tarde. Limón mantendrá temperaturas entre 20,3 °C y 28,9 °C.

La zona norte vivirá un sábado nublado, con precipitaciones aisladas por la tarde. En Ciudad Quesada, el termómetro marcará una mínima de 15,9 °C y una máxima de 26,2 °C.

Según el IMN, la disminución de los vientos alisios y la cercanía de la zona de convergencia intertropical al sur del país favorecerán la formación de lluvias a lo largo del día, sobre todo en sectores montañosos y costeros.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:31 a. m. y la puesta a las 05:11 p. m. La luna saldrá a la 01:53 a. m. y se pondrá a la 02:09 p. m., en tránsito hacia la fase de luna nueva.