Ruta 32 cerrada nuevamente producto de las fuertes lluvias

Tras reabrir su paso luego de tres días de cierre por derrumbes, la ruta 32, que conecta la Gran Área Metropolitana (GAM) con el Caribe, volvió a ser inhabilitada la noche de este lunes por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), debido a las intensas lluvias que persisten en la zona.

Según información divulgada por la entidad en sus redes sociales, equipos del Ministerio y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) realizarán una inspeción este martes 26 de agosto para determinar si es posible su reapertura.

La carretera se encontraba clausurada desde la noche del viernes 22 de agosto, cuando una ambulancia reportó la caída de tierra, piedras y árboles sobre la ruta. Las lluvias constantes en la zona provocaron la saturación de los suelos, lo que generó nuevos desprendimientos y retrasó las labores de limpieza y remoción.

Durante el cierre, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar la ruta 10, por Turrialba, y Bajo de Chilamate-Vuelta de Kopper, habilitadas para todo tipo de vehículos. El paso por Vara Blanca permanece restringido únicamente a automóviles livianos.

La ruta 32 ha enfrentado cierres intermitentes en las últimas semanas debido a las intensas precipitaciones y la inestabilidad de los taludes, situación que preocupa tanto a transportistas como a vecinos de la zona.

Aunque se realizan estudios para hallar una solución, esta se encuentra lejos de concretarse.

