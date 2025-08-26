Sucesos

Ruta 32 cerrada nuevamente producto de las fuertes lluvias

MOPT anunció el cierre preventivo este lunes por la noche, luego de su reapertura en horas de la mañana luego de tres días inhabilitada por derrumbes

Por Arianna Villalobos Solís

Tras reabrir su paso luego de tres días de cierre por derrumbes, la ruta 32, que conecta la Gran Área Metropolitana (GAM) con el Caribe, volvió a ser inhabilitada la noche de este lunes por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), debido a las intensas lluvias que persisten en la zona.








